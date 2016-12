Frustrado, Corinthians dá negociação com Wagner como encerrada

Após mais de um mês de espera, o Corinthians decidiu desistir da contratação do meia Wagner. O jogador de 31 anos deixou o Tianjin Teda, da China, após rescindir unilateralmente seu contrato e, por causa disso, a diretoria corintiana preferiu encerrar as negociações, receoso de que possa sofrer punição da Fifa.

Um membro da diretoria do clube contou ao Estadão.com que Wagner já não está mais nos planos. “O que combinamos é que ele se entenda com os chineses e quando estiver livre, de verdade, nos procure. Caso não tenhamos contratado nenhum outro jogador, a gente pode tentar ver a possibilidade de trazê-lo”, disse o dirigente, que não escondeu a frustração. “É um grande jogador, mas não poder esperar por tanto tempo”.

Na segunda quinzena de novembro, Wagner parecia praticamente certo com o Corinthians. O clube dizia que aguardava apenas a realização de exames médicos e a finalização dos detalhes burocráticos para anunciar o jogador. Ele, inclusive, chegou a ir no Itaquerão para assistir a partida contra o Internacional, em 21 de novembro.

Os dirigentes do Corinthians chegaram a admitir publicamente que o acerto com o jogador estava muito próximo, mas depois foram aconselhados pelos advogados do clube a recuarem, sob o risco de receberem uma punição da Fifa. Caso o time chinês não aceitasse a rescisão do meia, a equipe brasileira poderia ficar responsável pelo pagamento de multa ou até poderia sofrer algum tipo de punição da entidade que gerencia o futebol.

Os empresários do jogador já foram autorizados a conversar com outros clubes, mas até que a situação não seja definida, dificilmente Wagner fechará com algum time. Já o Corinthians busca no mercado um jogador para sua posição, principalmente se confirmar a venda de Marlone para o Atlético-MG.

Até o momento, o clube tem três reforços para a próxima temporada, todos atacantes. São os casos de Jô, Luidy e Kazim, que ainda aguarda a realização de exames médicos para ser confirmado oficialmente.