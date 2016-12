Rômulo (Juliano Laham) esteve abatido por causa do término com Nanda (Amanda de Godoi), mas se manteve firme para a grande luta que se preparou por um bom tempo. Porém, no meio da competição, ele recebe um mata-leão e cai no chão. Nanda assiste tudo e fica desesperada. Sem pensar duas vezes, ela invade o ringue e grita: “Rômulo! Sou eu, a Nanda! Você não pode morrer! Não pode!”. A cena vai ao ar nesta quarta-feira (28/12).