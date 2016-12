Taylor Swift surpreende fã de 96 anos com show

No dia seguinte após o Natal (26), Taylor Swift visitou Cyrus Potter, um fã de 96 anos da cantora. Segundo o site TMZ, a moça foi até a casa do fã, nos Estados Unidos e fez um show exclusivo para a família Potter.

Cyrus já tinha ido a diversos shows de Taylor, e já apareceu em um programa televisivo ao falar da admiração pela cantora. O fã confessou que é fã de Taylor porque porque sua música o aproxima dos 20 netos.

Após aproximadamente uma hora na residência, a loira chegou ainda a apresentar um show particular, ao interpretar a música Shake it off, um dos principais sucessos da carreira, além de ter sido gravada por vários membros da família Cyrus, que compartilharam os registros nas redes sociais.