Desde que o CD de Gui (Vladimir Brichta) suiu, Lázaro (João Vicente de Castro) vibra com a ruína do rival. Ele ainda fez a cabeça de Diana (Alinne Moraes) ao dizer que Néia (Ana Beatriz Nogueira) é uma suspeita. Mas em uma conversa com Ramon (Gabriel Louchard), o rapaz suspeita que o empresário é o responsável pelo crime.

Cínico, lázaro diz que não tem diferença agora, pois o importante foi destruído: “Só um idiota ia guardar a prova do crime. Esse computador já era, essas músicas não existem mais! O Gui não tem mais CD pra lançar”. A cena vai ao ar nesta quarta-feira (28/12).