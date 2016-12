Na última terça-feira (27), o espiritualista Robério de Ogum, participante do programa A Tarde é Sua, da apresentadora Sonia Abrão, fez previsões sobre o futuro de alguns famosos.

Entre as previsões, uma das que mais chamaram atenção foi a da apresentadora Xuxa Meneghel. De acordo com o vidente, o fim da carreira da loira está próximo, Deve acabar no em 2017. “Ela amadureceu, mas 2017 marca o fim da carreira de Xuxa como apresentadora”, relata.

Independente da previsão, Xuxa deve ganhar novos investimentos em seu programa no próximo ano, como a mudança na faixa horária e, ao que tudo indica, a permanência da apresentadora às segundas-feiras, “Xuxa não irá migrar aos sábados como foi cogitado pela Record nos últimos meses deste ano”, disse Robério de Ogum.