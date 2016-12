A Lei do Amor: Flavia decide procurar mãe por conta própria

Disposta a querer conhecer a mãe, Flavia (Maria Flor) desabafa com Misael (Tuca Andrada), que diz: “Por que não toma a iniciativa? Você tem todo o direito. Se ela não quiser te ver, paciência! Você fez o que tinha que fazer! E você já tem uma mãe que te ama, Flavia!”, o rapaz diz. A morena cria coragem e diz que vai falar com Leila (Bia Montez), e o marido de Yara (Emanuelle Araújo) diz que pode ajudar: “A Leila é minha prima, Se quiser, vou lá com você!”, promete Misael.