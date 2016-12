Leandro Hassum acaba de comprar uma casa em Miami. E não é só na cidade ensolarada que o ator possui imóveis. Ele também é proprietário de outro imóvel em Orlando, que ele comprou ainda na planta.

Há alguns meses, o ator tem se dividido entre Brasil e Estados Unidos, e já planeja uma mudança para o País com a família. De acordo com o ator, o plano é continuar trabalhando no Brasil, mas passar grande parte do ano em terras estrangeiras. Ainda sem falar inglês perfeitamente, o ator já trabalha por lá e apresenta um show de humor para a comunidade de brasileiros.

Além de Hassum, outros famosos brasileiros também resolveram fixar residência nos EUA, entre eles, Carla Perez e Carolina Dieckmann.