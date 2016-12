Namorado de George Michael o encontrou morto

O namorado do cantor George Michael, Fadi Fawaz, disse pelo Twitter que encontrou o corpo do artista já sem vida na manhã de Natal. “Encontrar o seu parceiro morto pacificamente na cama logo de manhã… Eu nunca vou deixar de sentir sua falta”.

Ele ainda disse ao The Daily Telegraph: “Nós tínhamos marcado um almoço de Natal. Eu fui até lá para acordá-lo e ele já tinha morrido, deitado em paz na cama. Tudo vinha sendo complicado, mas George estava ansioso sobre o Natal. Agora tudo está arruinado. Eu quero que as pessoas lembrem-se dele do jeito que ele era – uma pessoa maravilhosa”.