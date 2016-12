Turquia e Rússia chegam a acordo de cessar-fogo em todo território da Síria

A Turquia e a Rússia chegaram a um acordo sobre um plano de cessar-fogo que inclua toda a Síria, e os dois países trabalharão para garantir que entre em vigor à meia-noite, informou a agência de notícias estatal da Turquia, Anadolu, nesta quarta-feira.

A agência Anadolu, citando fontes anônimas, disse que o plano seria apresentado a todos os lados do conflito sírio e visa um cessar-fogo que aconteceria “em todas as regiões” onde os combates entre forças pró-governamentais e grupos de oposição se enfrentam.

As organizações terroristas seriam mantidas fora do âmbito do acordo de cessar-fogo, disse a agência, sem precisar quais os grupos insurgentes seriam consideradas organizações terroristas.

A agência disse ainda que um processo de paz na capital do Casaquistão, Astana, iria adiante se a Rússia e a Turquia mantivessem o cessar-fogo. A Anadolu disse que os dois países atuariam como “garantidores” do processo de paz. Não houve confirmação imediata do Ministério de Relações Exteriores da Turquia. Fonte: Associated Press