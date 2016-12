A Prefeitura de Santo André anunciou nesta terça-feira (27) que vai disponibilizar R$ 4,8 milhões para a Fundação do ABC (FUABC), dando ponto final ao impasse sobre o pagamento do 13º salário dos funcionários da entidade.

Os trabalhadores receberão nesta quarta-feira (28) as duas parcelas do 13º que estão atrasadas. O anúncio foi feito pelo prefeito Carlos Grana (PT) após reunião com sindicatos que representam a categoria, o Sindsaúde e o Sindacs. As parcela não tinham sido pagas até agora porque a Prefeitura não estava efetuando em dia os repasses para a FUABC.

Com a solução encaminhada, os trabalhadores resolveram encerrar a greve que já durava 19 dias. De acordo com o prefeito de Santo André, recursos arrecadados nos últimos dias permitiram que o problema fosse solucionado.

“Não fizemos esse anúncio anteriormente porque estávamos dependendo do resultado de receitas, de entradas, que felizmente hoje se confirmaram e tivemos a condição de quitar com isso o 13º salário”, afirmou Grana. O petista garantiu que há recursos em caixa para que seja pago também o salário do mês que vem.

A folha de pagamento dos funcionários da Fundação do ABC custa ao município cerca de R$ 16,5 milhões por mês – este valor leva em conta todos os encargos e benefícios. Cerca de 35% dos trabalhadores que atuam na rede municipal de saúde são funcionários da FUABC.