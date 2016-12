Anacleto Campanella é trunfo do São Caetano na Copa São Paulo

Sob o comando de Marcio Griggio (foto), o Azulinho passará por uma experiência que há muitos anos não tinha na Copa São Paulo: jogar no estádio Anacleto Campanella, algo que aconteceu pela última vez em 1993.

Diante do desafio de atuar como mandante, o treinador analisou as possibilidades proporcionadas com São Caetano sendo uma das sedes da Copinha em 2017.

“Jogar em casa nos traz uma cobrança a mais, uma cobrança para conseguir a classificação. Mas também tem o lado bom, como aconteceu no Campeonato Paulista quando permanecemos invictos aqui. O Anacleto Campanella nos traz uma confiança muito grande”, afirmou o profissional.

Em 12 jogos que atuou em seus domínios na última edição do Sub-20, o Azulinho venceu sete partidas e empatou outras cinco. Campanha que conduziu o clube do ABC até a terceira fase da disputa.

Grupo equilibrado

O São Caetano está no Grupo 23 da Copa São Paulo ao lado de Flamengo (RJ), Central (PE) e São Bento. Adversários que prometem grandes dificuldades, como explica Marcio Griggio.

“Nossa chave é uma das mais complicadas do campeonato, porém o nosso time também é forte. Nós vamos brigar por esta classificação”, destacou o técnico, que está prestes a dirigir a equipe caetanista pela terceira vez na Copinha.

A estreia do Azulinho na Copa São Paulo será contra o São Bento no dia 4(quarta-feira) de janeiro, às 19h. A entrada é franca.