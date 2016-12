Um grupo de servidores da educação de São Caetano foram até a porta da casa do prefeito Paulo Pinheiro (PMDB), nesta terça-feira (27), para protestar contra os atos do governo municipal que adiaram as férias dos profissionais. Por causa dos problemas financeiros, os educadores ficaram sem alguns direitos como abono e férias, fato que está na lista de preocupações do próximo gestor, José Auricchio Júnior (PSDB).

E na Câmara?

Com o anúncio de que o vereador de São Bernardo Hiroyuki Minami (PSDB) vai assumir o coando da pasta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, uma pergunta que fica no ar é sobre quem será o preferido do prefeito eleito Orlando Morando (PSDB) para assumir o comando do Legislativo. Minami era colocado como um dos favoritos a vaga. Nos bastidores, comenta-se do nome de Juarez Tudo Azul (PSDB) para liderar o parlamento municipal.

Ainda não

Apesar de todos os demais prefeitos da região já terem falado abertamente que Orlando Morando (PSDB) será o novo presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o tucano ainda não quer confirmar qualquer tipo de informação sobre o assunto. Até o momento o máximo que falou foi sobre a vontade de seus demais colegas de região.