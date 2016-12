Antes de pegar estrada, o motorista precisa checar as condições do veículo para evitar riscos ou inconvenientes, planejar os detalhes do roteiro da viagem e se preparar bem para dirigir. O IQA – Instituto da Qualidade Automotiva faz algumas recomendações como a revisão dos itens de segurança em uma oficina que tenha o Selo de Qualidade IQA.

Uma das orientações é verificar as condições dos pneus, que devem estar dentro do limite de desgaste mínimo. Todos os pneus possuem um indicador, chamado TWI. “É preciso verificar também a pressão dos pneus conforme a indicação do fabricante, que geralmente está em etiqueta fixada na região das portas ou da tampa de combustível. Deve-se sempre observar pressão para veículo carregado ou descarregado”, recomenda Sérgio Fabiano, engenheiro e gerente de Serviços Automotivos do IQA.

Fazer o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas é outro item importante. “Assim evitam-se desgastes excessivos e, até mesmo, problemas de dirigibilidade, que podem provocar acidentes”, explica. Recomenda-se também verificar os níveis dos fluídos de motor, freio e direção, entre outros. Para evitar leituras erradas, deve-se medir o nível do óleo do motor em local plano e com o veículo frio.

Outra recomendação é checar se o sistema de freios está com as pastilhas e lonas em condições ideais, sem vazamentos. “Este item é muito importante em viagens longas e estradas com serras, onde o sistema será muito mais exigido e ficará critico se houver falhas”, afirma.

Fundamental ainda é verificar se a bateria está em boas condições, se todas as lâmpadas dos faróis e das lanternas estão em funcionamento e se as palhetas dos limpadores estão em condições de uso. E mais: se o painel do veículo estiver com alguma luz indicativa acesa enquanto dirige, significa que há algum problema no veículo. “Neste caso, é melhor procurar um mecânico”, alerta.

Planejamento

Além dos cuidados com o carro, é preciso planejar quais as estradas o motorista utilizará. Hoje é possível saber, por meio de sites, se existem obras ou obstruções nas vias. Outro ponto importante é levar um equipamento de GPS ou baixar um aplicativo no celular que possua mapas da região, preferencialmente um que possa ser usado off-line. Fundamental ainda é estudar pontos de parada em viagens longas. A cada três horas, descansar de 15 a 20 minutos é a recomendação.

Outra dica é quanto à preparação do motorista, que deve estar livre de estresse para evitar distrações e incômodos durante o trajeto. O IQA recomenda uma boa noite de sono no dia anterior, para não começar a viagem com sonolência e cansaço, estados que levam à distração. “Quando o motorista está dirigindo a 100 km/h e se distrai por um segundo, o veículo anda 28 metros. Se for preciso frear de emergência, o espaço poderá não ser suficiente”, alerta.

Objetos soltos

Aconselha-se também a não dirigir o veículo com objetos soltos para evitar que se desloquem no caso de frenagens de emergência e machuquem os ocupantes. Em veículos com airbag, deve-se ainda manter a distância recomendada do volante e do painel. “A regulagem correta do banco influencia diretamente na eficiência deste sistema”, explica o engenheiro

.