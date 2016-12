“Primeiro, não tem conclusão. Para mim a conclusão do piscinão será quando a obra estiver coberta e for devolvido a esplanada que foi tirada do Paço de São Bernardo e do povo de São Bernardo”, foi assim que o prefeito eleito Orlando Morando (PSDB) respondeu sobre o prazo de conclusão do projeto Drenar. O tucano afirmou nesta terça-feira (27) que não acredita nas palavras do prefeito Luiz Marinho (PT) que garantiu que as obras de micro e macrodrenagem estão prontas.

Na semana passada, Marinho afirmou que caso haja dinheiro, a cobertura do piscinão do Paço ficaria pronta até março. Morando considera que não seja possível a entrega da obra no prazo estimado pelo petista. “Nós estamos falando em apenas três meses, para quem tentou acelerar para entregar a obra do Museu (do Trabalho e do Trabalhador), se fosse prioridade ele (Marinho) teria antecipado e teria feito em três meses a conclusão disso”, disse o futuro prefeito.

O próximo chefe do Executivo são-bernardense disse que irá visitar o túnel da rua Jurubatuba após tomar posse para verificar o estado do local. Além disso, criticou a não conclusão do projeto Drenar. “É um grande problema, pois em mais um ano, em período de chuvas, o centro da cidade pode estar comprometido com uma obra que estou herdando inacabada pela administração do Marinho”.

Segundo o atual chefe do Paço, a obra não foi concluída, pois se espera R$ 50 milhões do Governo do Estado para que o piscinão seja tampado. Marinho chegou a fazer duras críticas ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) e considera que o bom relacionamento de Morando com Alckmin pode ajudar na chegada do valor desejado pela Prefeitura.

Transição

Orlando Morando voltou a criticar a falta de informações sobre os possíveis reajustes nos contratos da Prefeitura com os seus fornecedores, demonstrando preocupação com possíveis “pedaladas” que poderá receber da atual gestão. Mesmo com as críticas, o tucano afirmou que em outras pastas conseguiu os dados desejados. O próximo gestor ainda mostrou muita preocupação com o tamanho da dívida que será herdada.