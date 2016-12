Bolsas de NY fecham em alta modesta; Nasdaq renova recorde

As bolsas de Nova York fecharam em alta modesta nesta terça-feira, 27, com as ações das empresas de tecnologia liderando os ganhos em meio a uma nova sessão em que a oscilação dos índices ficou numa margem muito estreita devido ao fraco volume de negócios.

O Dow Jones chegou a se aproximar dos tão aguardados 20 mil pontos, atingindo os 19.980,24 pontos, mas terminou o dia um pouco mais distante, em alta de apenas 0,06% em relação à sessão anterior, e aos 19.945,04 pontos.

Já o S&P 500 avançou 0,22%, para 2.268,88 pontos, e o Nasdaq subiu 0,45%, fechando na pontuação recorde de 5.487,44. O setor de tecnologia liderou os ganhos no S&P 500, com a Nvidia subindo 6,9%. A fabricante de chips, que chegou à décima sessão consecutiva de alta, acumula ganhos de 250% neste ano. No Dow Jones, quem obteve os maiores ganhos do dia foi a Apple, que subiu 0,64%.

No Nasdaq, o destaque vai para a Amazon, que subiu 1,42%, e para a Check Point, uma fabricante de softwares, que avançou 1,70%. Fonte: Dow Jones Newswires.