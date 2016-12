Indicador de vendas de Natal da Mastercard mostra pior resultado desde 2008

O volume de vendas no varejo na semana que antecedeu o Natal teve queda de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o indicador SpendingPulse, da Mastercard. Este é pior resultado das vendas totais desde o início da série, em 2008.

No comércio eletrônico, o volume de vendas entre os dias 1 a 17 de dezembro, comparado ao mesmo período do ano passado, teve uma expansão de 7%. Diferente do varejo tradicional, o e-commerce mantém um ritmo de recuperação, destaca o estudo.