Em seu último anúncio de secretários o prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), “subiu” três vereadores para o poder Executivo. Hiroyuki Minami, Alex Mognon e Mário de Abreu (ambos do PSDB), foram anunciados como novos chefes de pastas nesta terça-feira (27). Além disso, mais três nomes fecham a lista do primeiro escalão. Morando anuncia os presidentes das autarquias nesta quarta-feira (28).

Indo para o seu sexto mandato como vereador, Minami vai assumir a pasta de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. O nome do tucano era vinculado desde o fim da eleição municipal, mas existia uma dúvida se o experiente legislador subiria para o prédio do Executivo ou se seria o escolhido para presidir a Câmara.

Mognon vai para a Secretaria de Esportes e Lazer com a incumbência de acertar a infraestrutura dos equipamentos públicos. Morando chegou a citar que a cidade receberá um evento denominado “Futebol Show”, no dia 7 de janeiro, no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, porém constatou que o local apresenta problemas na iluminação. Mesmo assim garantiu que a ação esportiva acontecerá.

Mário de Abreu deixará a Câmara para assumir a pasta de Gestão Ambiental. Com as três escolhas, três suplentes – todos do PSDB, assumem suas cadeiras no Legislativo no dia 1º de janeiro: Ary de Oliveira, Lia Duarte e Samuel Alves, assim mantendo em sete membros a bancada tucana no parlamento são-bernardense.

Outras três cadeiras foram anunciadas. A assessora direta de Morando na Assembleia, Monica Lessa, será a chefe de gabinete. O promotor José Carlos Pagliuca assumirá a pasta de Segurança Urbana, porém o seu nome só será efetivado no final de janeiro, pois ainda precisa de autorização do Ministério Público para deixar o seu cargo e assumir a Secretaria. Enquanto isso, o coronel Carlos Alberto dos Santos, que será o adjunto, assume a pasta.

Já a Secretaria de Cultura deixa de existir, assim virando uma diretoria dentro da pasta de Educação. O diretor da área será Adalberto Guazzelli. “Como tínhamos prometido, diminuímos cinco pastas, pois assim diminuímos número de funcionários comissionados. Cultura terá o mesmo orçamento, mas com um número menor de cargos, como vai acontecer em todas as secretarias”, explicou o próximo prefeito de São Bernardo.

Com a decisão, cinco pastas foram unidas a outras: Cultura com Educação; Orçamento e Planejamento Participativo com Finanças; Planejamento com Obras; Assuntos Internacionais com Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo; e Coordenadoria Governamental com Governo. A expectativa é de economizar R$ 100 milhões ao ano com a medida. Além dos novos secretários, também foi anunciado o nome da primeira-dama, Carla Morando, para assumir o Fundo Municipal de Solidariedade.