Bolsas da Europa fecham em leve alta, em dia de volumes mais fracos

As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, 27, em dia de volumes modestos em negociação. Além do fato de que o mercado londrino seguiu fechado pelo feriado de Natal, nas demais praças havia menos movimentos de compra e venda, com muitos operadores de folga na última semana do ano.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,12% (0,42 pontos), em 360,40 pontos. Ações ligadas ao setor de energia apoiaram os mercados em geral nesta terça, em dia positivo para o petróleo.

Os bancos italianos continuaram em foco, dias após o Monte dei Paschi conseguir um pacote oficial de ajuda. O Banco Central Europeu (BCE) afirmou que o custo do resgate do banco deve ser de 8,8 bilhões de euros (US$ 9,19 bilhões), bem acima dos 5 bilhões de euros antes estimados. O banco disse que o BCE havia advertido para a “rápida deterioração” de sua posição de liquidez ao longo do último mês.

O Monte dei Paschi sofreu com grande saída de capital de depósitos e teve dificuldades nos últimos meses para levantar capital no setor privado. Como não conseguiu, acabou precisando do pacote de ajuda oficial. A ação desse banco ainda está suspensa, mas no setor financeiro italiano o papel do Intesa Sanpaolo caiu 0,33%, o do Banca Popolare di Milano recuou 3,95% e o do UniCredit, 0,49%. Na Bolsa de Milão, o índice FTSE-MIB fechou em alta de 0,24%, em 19.390,83 pontos, com o setor de energia se saindo melhor – Saipem avançou 1,66%.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX subiu 0,19%, para 11.472,24 pontos. Entre os bancos, Deutsche Bank caiu 1,52% e Commerzbank recuou 0,63%. Já Deutsche Telekom teve alta de 0,43% e RWE subiu 0,86%.

Em Paris, o CAC-40 avançou 0,18%, para 4.848,28 pontos. Crédit Agricole caiu 0,21%, BNP Paribas recuou 0,80% e Société Générale ficou estável. Por outro lado, Vallourec subiu 1,21% e Acheter-Louer.fr teve alta de 33,33%, enquanto a petroleira Total subiu 0,03%.

Na Bolsa de Madri, o índice Ibex-35 fechou com ganhos de 0,10%, em 9.376,60 pontos. Banco Popular Español se destacou e subiu 2,52%, enquanto Santander caiu 0,40%. No setor de energia, Iberdrola avançou 0,73%.

Em Lisboa, o PSI-20 fechou em alta de 0,60%, em 4.663,55 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires