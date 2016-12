Campeão da Série B, Michel é o primeiro reforço do Grêmio

O Grêmio enfim anunciou seu primeiro reforço para a temporada 2017. Classificado para a Libertadores do ano que vem, o clube gaúcho oficializou a chegada do volante Michel, de 26 anos, que se destacou com a camisa do Atlético Goianiense na conquista do título da Série B em 2016.

De acordo com o Grêmio, Michel será emprestado pelo Novorizontino, do interior de São Paulo, até dezembro de 2017, com a opção de compra garantida para os gaúchos. Ao anunciar o reforço, o Grêmio lembrou que o meia é ambidestro e tem como uma de suas principais características “a capacidade de executar mais de uma função no meio-campo”. Ele só será apresentado quando o elenco voltar de férias, dia 12 de janeiro.

Nascido em São Paulo, Michel começou a carreira num clube pequeno do Rio Grande do Sul, o Rio Grande. Depois, passou por Madureira, Guarani de Palhoça (SC), Novorizontino e, enfim, Atlético-GO. No Paulistão do ano passado, não conseguiu se firmar no time de Novo Horizonte.

Pensando na Libertadores, o Grêmio corre para se reforçar, principalmente no setor ofensivo. O clube estaria perto de acertar a contratação de Kayke, atacante que foi bem no ABC e no Flamengo no ano passado e que jogou a temporada 2016 no Yokohama Marinos, do Japão, onde não conseguiu o mesmo sucesso