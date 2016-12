Certamente cresceremos no crédito em 2017, diz presidente do BB

A carteira de crédito do Banco do Brasil deve voltar a crescer em 2017 com a gradual retomada da economia e a continuidade da queda da taxa Selic. A previsão foi feita pelo presidente da casa, Paulo Rogério Caffarelli, nesta terça-feira, 27.

“Não divulgamos os números de 2017, mas certamente cresceremos no crédito”, disse o executivo.

Ele não divulgou a previsão de expansão das operações de crédito – o chamado guidance -, mas citou que a esperada volta ao crescimento da economia brasileira deve levar à “retomada dos empréstimos na pessoa jurídica”.

Nas operações para as famílias, o banco prevê reação em operações como o crédito consignado e financiamento imobiliário. Caffarelli repetiu a previsão da casa de que o Produto Interno Bruto (PIB) deve crescer 0,7% no próximo ano.

Além da atividade, o executivo explicou que a expectativa de continuidade de queda da Selic também ajuda ao reduzir custos. “Com a inflação ancorada, existe a tendência de continuidade de redução dos juros”, disse. “E os bancos vão se adequando”, completou.