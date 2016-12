Com impulso externo, Bolsa abre a sessão em alta

A Bolsa abriu a sessão desta terça-feira (27/12), com valorização significativa, em dia de retomada das negociações de commodities no mercado internacional e retorno dos negócios na Europa e Nova York.

Às 10h35, o Ibovespa marcava 59.050 pontos, com alta de 0,74%, perto da máxima de 59.068 pontos. A previsão de volume nesta terça-feira é um pouco melhor e deve superar R$ 3 bilhões. Na segunda-feira, 26, o total somou R$ 1,61 bilhão, o menor desde 4 de julho de 2014.

Apesar do feriado de Natal continuar no Reino Unido nesta terça, as bolsas europeias sobem e os futuros de Nova York também registram ligeira alta Vale destacar ainda a valorização do petróleo no mercado norte-americano e da recuperação da cotação do minério de ferro na China.

Ambos os fatores dão impulso de alta para os papéis da Vale subiam mais de 1% às 10h36 e Petrobras ON subia 1,20 e PN ganhava 0,62%. As ações do setor financeiro também sustentam ganhos, com destaque para Banco do Brasil ON, que sobe 1,03%.