Gasto com juros do setor público soma R$ 41,2 bilhões em novembro

O setor público consolidado teve gasto de R$ 41,287 bilhões com juros em novembro, após esta despesa ter atingido R$ 36,205 bilhões em outubro. Conforme informou o Banco Central nesta terça-feira, 27, o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central) teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 35,628 bilhões. Já os governos regionais registraram gasto com esta conta de R$ 5,114 bilhões e as empresas estatais, de R$ 545 milhões.

No ano, o gasto com juros subiu de R$ 331,238 bilhões até outubro para R$ 372,525 bilhões até novembro (6,48% do PIB).

Em 12 meses, as despesas com juros subiram de R$ 406,821 bilhões para R$ 424,618 bilhões até novembro (6,78% do PIB).