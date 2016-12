Bruna e Neymar são flagrados juntos em dia de sol em Mangaratiba

Bruna Marquezine chegou a Mangaratiba nesta segunda-feira (26/12), no litoral fluminense, para passar o Réveillon com Neymar. O casal foi fotografado andando de jet ski próximos ao pier do Condomínio Portobello, onde o jogador comprou uma mansão recentemente.

Neymar, que está liberado do Barcelona até o dia 2 de janeiro, chegou ao novo lar na quarta-feira (21/12) e já deu uma festa para os “parças”. Nos últimos dias, o espaço ficou reservado para a família e agora recebe a atriz.

Ao contrário dos últimos anos, que foram de muitas baladas, Neymar optou por uma passagem de ano mais tranquila e romântica.