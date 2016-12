Mario (Bruno Gagliasso) pede para Alice (Giovanna Antonelli) se reaproximar de César (Rafael Cardoso) para provar que o vilão é responsável pela explosão da Arraial Pescados: “Se aproxima do Cesar, não fica na defensiva. Dá corda pra ele se enforcar”, diz o motocilista.

A morena então comenta: “A partir do momento que o Wagner (Felipe Mago) falou sobre a ‘possibilidade’ da explosão ter sido criminosa, várias vezes o César tentou me convencer de que o Wagner não era confiável, que tinha o hábito de falar demais pra impressionar. Chegou até e insinuar que ele tinha problema com a bebida”, lembra ela. A cena vai ao ar nesta terça-feira (27/12).