Ludmilla explica porquê se passou por Kátia em praia do Rio

A funkeira Ludmilla foi abordada, nesta segunda-feira (26/12) por supostos fãs em uma praia do Rio e não quis tirar fotos. De acordo com a cantora, eles diziam que fariam arrastão caso fosse ela, que resolveu se passar por Kátia.

O assunto ferveu nas redes sociais e a cantora foi super criticada. Para se defender, gravou um vídeo para explicar o que aconteceu.

“(…) Vou falar o que aconteceu hoje e porquê eu falei que meu nome era Kátia. Eu estava no hotel Sheraton e ali tem uma praia privada. Aí eu desci para a praia privada. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. A praia estava vazia. Aí alguém passou e perguntou para o moço que coloca o guarda-sol se era eu mesma e que tinha me reconhecido por causa da tatuagem. Estava um sonzinho tocando na minha caixa de som e tals. Chegaram uns meninos mal encarados perto da gente e falaram assim (…): ‘Se for a Ludmilla, vamos fazer arrastão, hein!’. Eu estava com um cordão de ouro e que estava escrito o meu nome, Ludmilla. Eu fiquei com medo. ‘Nossa, cara! Vão roubar o meu cordão. Já roubaram um escrito MC Beyoncé’. Fiquei com medo de roubarem outro”, disse a cantora.

“Tirei o cordão e fiquei quieta. Eles estavam cada vez chegando mais perto e gritando que iam roubar, fazer isso e fazer aquilo. Quando o menino chegou perto de mim e pediu para tirar uma foto comigo… Antes de ele gravar, eu já tinha falado que meu nome era Kátia porque eu fiquei com medo dele e de mais outros meninos que estavam falando que iam fazer um arrastão comigo. Eu fiquei com medo deles e falei: ‘Vou falar que meu nome é Kátia’. Mas não colou por causa da voz e da cara também. Aí ele voltou gravando. Só que diferente. Ele queria me assaltar e eu falei que era a Kátia (…). Eles saíram xingando, falando que iam fazer arrastão, que iam pegar minha caixa de som, que iam jogar areia porque ali era a praia deles, que iam bater na gente… Ficaram falando horrores”.

Em nota, a página no Facebook “Parceiros do Vidigal” protestou contra as palavras da funkeira. “A Prainha do Vidigal sempre foi um exemplo de cidadania desde muitos anos. Lá, você pode deixar suas coisas na canga e passar horas no mar (…) O que a cantora Ludmilla falou em arrastão e assalto na Prainha é puro blefe, maneira de se autodefender de uma situação que todos que a conhecem de verdade sabem o verdadeiro motivo (…) Denegrir a imagem da praia e achar que ali só tem ladrão, você está super enganada. Continua com Kátia, porque como Ludmilla você já esqueceu que está pisando na Terra. A comunidade pode não ter 5 milhões de alucinados que gostam de você e a admira nas suas redes sociais, mas tem uma voz constante na qual eles também podem se defender (…).”