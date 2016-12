lateral do São Bernardo diz estar pronto até a estreia no Campeonato Paulista

O lateral do São Bernardo, Eduardo, revelou estar motivado para o início da temporada 2017. Segundo o jogador, a equipe paulista está bem evoluída e vai brigar pela classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista.

“O grupo aqui é muito forte e está focado em fazer um grande Campeonato Paulista. Todos sabem que é um campeonato difícil e equilibrado. Vamos encarar todas as partidas como se fossem decisões. Queremos brigar pela classificação para a próxima fase da competição”, disse.

De acordo com o atleta, pelo trabalho apresentado até aqui no clube, o Bernô estará pronto até a estreia na temporada no início de fevereiro.

“Temos que buscar uma regularidade durante a primeira fase para conquistarmos a classificação para a próxima fase. Vão ser muitas batalhas até chegarmos a este objetivo. Estamos cientes das dificuldades que enfrentaremos, mas tenho certeza que estaremos prontos até a estreia”.