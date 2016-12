Caixa-preta de avião militar russo que caiu no Mar Negro é recuperada

Equipes de resgate recuperaram a primeira de duas caixas-pretas do avião militar russo que caiu no Mar Negro no último domingo, segundo o Ministério de Defesa da Rússia.

Em comunicado, o ministério informou que a caixa-preta foi encontrada nesta terça-feira, a cerca de 1,5 quilômetro da costa. O aparelho será levado para uma instalação militar perto de Moscou para ser examinado.

O avião Tu-154, pertencente aos militares russos, caiu minutos depois de decolar da cidade de Sochi, no sul da Rússia, matando as 92 pessoas a bordo. No acidente, morreram mais de 60 membros do coral do Exército, além de jornalistas e militares.

Ontem, autoridades russas descartaram a possibilidade de o avião ter sido alvo de um ataque terrorista.

Por enquanto, a missão de resgate localizou 12 corpos e 156 fragmentos de cadáveres no local do acidente. Um corpo foi identificado por parentes, de acordo com o Ministério da Defesa.

A operação de resgate envolve 45 navios, 12 aviões, cinco helicópteros e drones, além de 192 mergulhadores. Fonte: Dow Jones Newswires.