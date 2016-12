Gabinete da China nomeia Yin Yong vice-presidente do PBoC

O Conselho Estatal da China, o gabinete de governo, informou que Yin Yong, até então um assessor do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), foi promovido a vice-presidente da instituição. Yin sucederá Guo Qingping no posto do banco central, disse nesta terça-feira o governo.

Yin havia sido nomeado assistente do PBoC em agosto de 2015, após atuar durante uma década na Administração Estatal do Mercado de Câmbio. Além disso, foi informado em comunicado que Liu Guoqiang sucederá Yang Ziqiang como assistente do PBoC. Fonte: Dow Jones Newswires.