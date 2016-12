Déficit na balança de serviços da China aumenta a US$ 25,4 bilhões em novembro

A China registrou déficit na balança de serviços de US$ 25,4 bilhões em novembro, acima do déficit de US$ 20,9 bilhões de outubro, segundo dados divulgados pela Administração Estatal do Mercado de Câmbio nesta terça-feira.

O superávit comercial em bens ficou em US$ 45,9 bilhões em novembro, abaixo dos US$ 49,9 bilhões de outubro, segundo o órgão regulador.

Em novembro, a China registrou um superávit em bens e serviços de US$ 20,5 bilhões, ante US$ 29 bilhões em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.