O prefeito eleito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciará nesta terça-feira (22), os últimos nomes de seu secretariado. O anúncio será realizado no Pampas Palace Hotel, ás 11h. 14 nomes do primeiro escalão já foram anunciados e mais quatro ou cinco secretários vão ser conhecidos. Não se sabe se na lista também estará o nome dos presidentes de algumas autarquias como a Cidade da Criança e o Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo (Imasf).

Quarta

Quem também vai anunciar os seus secretários nesta semana é o prefeito eleito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB). A lista será conhecida nesta quarta-feira (28), em um restaurante na região central. Existe a expectativa para que um dos nomes anunciados seja o ex-candidato a prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (PSD), que é apadrinhado politicamente por Kiko.

Alvará

O prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho (PT), realizou nesta segunda-feira (26), a entrega do alvará de funcionamento do templo da Milícia da Imaculada, no bairro Riacho Grande. O ato foi realizado após a missa matutina. A entrega foi feita ao Frei Sebastião, responsável pelo local e que aguardava pela oficialização do templo há alguns anos.