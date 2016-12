O enfraquecimento do PSDB em Diadema continua sendo um dos assuntos em pauta no meio político. A legenda que tinha a pretensão de eleger três vereadores acabou sem nenhum representante do Legislativo. Há cinco dias de deixar a vereança, José Dourado (PSDB), considera que o principal erro do tucanato foi abrir mão de indicar o vice do prefeito reeleito, Lauro Michels (PV).

“O único erro grave que nós cometemos foi abrir mão da vice, isso foi grave. E essa questão de abrir mão da vice foi uma questão que o erro foi dentro do próprio PSDB, pois não poderíamos lançar dois nomes do próprio partido. Zé Dourado e Maridite (Cristóvão). Foi um erro gravíssimo, pois no momento em que lançamos os dois nomes, enfraquecemos o nosso potencial dentro do partido e fortaleceu nomes de fora”, explicou.

Dentro do PSDB, Dourado era único que deixava clara sua posição de pleitear a posição de número dois do Executivo, entre os motivos estava o fato de não ter grandes objetivos dentro da Câmara onde cumpriu quatro mandatos e foi líder de Governo entre 2013 e 2014, e na sequência presidente da Casa no último biênio.

O nome de Maridite surgiu como uma alternativa para o lugar de José Augusto da Silva Ramos (PSDB) que tentaria a reeleição a vereador. A ex-primeira-dama tinha como trunfo o fato de ter sido a terceira colocada nas eleições de 2012 para o comando da Prefeitura onde conseguiu 21.388 votos (9,48%). O vice escolhido por Michels foi Márcio da Farmácia (PV).

Dourado considera que outro erro – menos grave – foi o de não lançar uma candidatura própria, fato que acabou “escondendo a legenda”, mas afirmou que a iniciativa não foi à frente, pois já existia um acordo com Lauro Michels para que o PSDB fizesse parte de seu arco de alianças. Inclusive, quando questionado sobre seu próximo passo na política, o ainda vereador afirmou que vai tentar a candidatura a prefeito em 2020.

Renovação

Ao ser indagado sobre mudanças dento do PSDB de Diadema, José Dourado afirmou que a legenda precisa de uma renovação, mas que o ato não seria feito por aqueles que já estão no partido. “Acho que chegou a hora de ter uma mudança no PSDB. Eu já fiz minha parte como militante. Já fui presidente, acho que já cumpri minha parte. Eu considero que ainda posso contribuir muito, mas não preciso está na executiva e nem ser o presidente. Acho que o Zé deve ter esse pensamento e aí nós temos muito para contribuir, mas acho que seja desnecessário está na executiva”, concluiu.