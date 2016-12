Os rumores da possível separação entre Kim Kardashian e Kanye West estão cada vez mais fortes e acabaram de ganhar mais uma prova. A socialite foi na festa organizada por Kris Jenner sem usar a aliança de casamento, detalhe que só foi percebido no Snapchat da irmã Khloe Kardashian. Segundo as revistas People e Us Weekly, Kim vai pedir o divórcio assim que Kanye se recuperar do tratamento psiquiátrico.