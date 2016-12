Em clima de troca de gestão municipal em cinco cidades, o ABC é o retrato do abandono. Lixo acumulado nas guias e calçadas, esgoto a céu aberto, árvores sem podas, mato crescido em praças e parques e faixa de pedestres sem revitalização são alguns dos problemas que incomodam a população.

Renato de Almeida, morador da rua Lucélia, no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, lamenta o descaso da Prefeitura com a limpeza. Em frente à residência, uma montanha de entulho na calçada atrapalha há semanas a passagem de pedestres. “Jogam entulho na rua inteira e a Prefeitura demora mais de 20 dias para vir limpar. Pelo jeito vou passar o Natal com essa favela em frente de casa, uma vergonha”, reclama.

A aposentada Jandira Rafael Hachija, moradora da mesma rua, reclama da calçada destruída pela raíz de uma árvore plantada em frente à casa, altura do 220. “Meu portão baixou e minha calçada está totalmente destruída pela falta de podas da árvore. Já pedi para a Prefeitura vir aqui, mas não adianta. Se a árvore cair, não terei dinheiro para consertar a minha casa”, adverte. O mesmo problema afeta ainda a rua Itu, altura do 346, onde uma árvore está prestes a cair.

Ratos

Em Santo André, o estudante Rafael Fontinhas, de 22 anos, diz que desde setembro, a praça dos Unidos, na vila Luzita, não recebe manutenção. Os garis limpam a rua, tiram os sacos de lixo e cortam apenas parte do mato. Aos fundos da casa, na travessa dos Jasmins, há uma galeria de esgoto também sem manutenção. “Os ratos sobem para minha casa. Pedimos a limpeza há um mês, mas até agora nada. Só se importam em limpar quando há eventos políticos por aqui”, reclama.

No local funciona uma academia para terceira idade, no entanto, garrafas, comidas e muita sujeira espantam quem deseja utilizar a praça. Kelly Cristina, proprietária da Avicultura Teixeira, na rua Eusébio de Queirós, diz que já encontrou até ratos e cobras na praça, por causa da sujeira e do matagal. “Vira e mexe crianças brincam na praça, é perigoso. Estou tentando arrecadar R$ 15 de cada morador da rua para pagar um jardineiro e fazer o trabalho da Prefeitura”, diz.

A dona de casa, Vera Maria Alves, moradora da rua Saracantã, diz que além da praça a EMEI Cândido Portinari está em situação deplorável. “Entrei na escola porque minha neta estuda lá. A diretora me levou para ver as salas e não tem condições de colocar uma criança para estudar ali. Quando chove, a escola alaga de tanta goteira. Estamos abandonados por aqui”, lamenta Vera, que reclama, ainda, das imensas raízes das árvores que viraram obstáculos nas calçadas. “Duas senhoras já caíram por conta dessas calçadas altas, meu muro e minha garagem ficaram ocos e irregulares por conta dessas raízes”, reitera.

Esgoto a céu aberto

Ainda em Santo André, um esgoto a céu aberto, na rua Paquistão, altura do 111, no parque Capuava, é motivo de reclamação. A sujeira e o odor são insuportáveis da vala que sai da calçada da fábrica HD Flex, aberta há cinco meses. Andréia Kalynytschenko Pereira, conta que quando visita a mãe fica pouco tempo, pois não aguenta o mal-cheiro. “Já liguei cinco vezes para o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), mas não resolvem o problema. A situação só piora, até urubu na calçada já apareceu”, reclama.

Andreia conta que na última visita do Semasa, foi constatado o vazamento e o dono da fábrica foi notificado. “A empresa quebrou a tampa da caixa interna, onde havia entulho na tubulação e horas depois o maquinário do Semasa jogou um jato de água para tentar resolver o problema”, relata a moradora que tem receio que o problema continue, já que a empresa irá se mudar no final de semana. Procurada pelo RD, o Semasa informou que ainda trabalha no caso.

Em São Caetano, a preocupação dos moradores do bairro Fundação é com insegurança. Núbia de Castro, 23, estudante da Faculdade Anhanguera, foi assaltada duas vezes somente este ano no caminho de casa. “Tudo à mão armada. Gostam de dizer que São Caetano é a cidade mais segura do ABC, mas quase todos os dias algum aluno é assaltado perto da faculdade”, contesta.

Crise e troca de mandatos explicam cenário

Marcos Vinícius Pó, professor de Administração Pública, explica que a sensação de abandono se deve a dois fatores combinados: crise econômica que apertou o orçamento das prefeituras e paralisou os serviços, e a tendência dos governos ao final do mandato a se descuidarem das cidades especialmente se não há uma reeleição.

“É normal esse sentimento ao final do ano. Adiantamento de férias dos servidores, economia na manutenção, troca de gestão e equipe reduzida são todos fatores que temos de considerar ao notar o abandono da administração pública”, diz. O professor afirma que um caminho para a população é buscar o Ministério Público, defensoria pública e até vereadores, especializados em fiscalizar.

A Prefeitura de Santo André informa que a roçagem do mato na praça Unidos deverá ocorrer no início de janeiro, segundo cronograma. Em relação à manutenção da Emeief Cândido Portinari, informa que em 2016 cumpriu cronograma de reformas e revitalizações de unidades. A intervenção na escola, no entanto, deverá ser analisada pela próxima equipe que administrará a Educação a partir de janeiro. Procurada pelo RD, a Prefeitura de São Bernardo não retornou até o fechamento da edição.

(Colaborou Amanda Lemos)