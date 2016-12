Depois da repentina morte de George Michael neste domingo (25), muitos famosos se solidarizam com a perda do cantor e um deles foi o astro britânico Elton John, que além de amigo do popstar, gravou a música Don’t Let The Sun Go Down On Me ao seu lado.

No Instagram, Elton revela estar em “profundo choque” e ainda desabafa um pouco sobre a perda do amigo. Além de Elton John, Paul McCartney, Madonna e Miley Cyrus prestaram suas homenagens na rede.