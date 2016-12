O Atrium Shopping, em Santo André, realiza o Saldão de Natal, que encerra as ações promocionais de 2016 com descontos de até 70% em lojas de segmentos como moda, calçados, eletrodomésticos, artigos para o lar, cosméticos e brinquedos, entre outros.

Para atrair os consumidores, as lojas utilizarão recursos como decoração de vitrines, balões e também a exposição de produtos em frente às vitrines como forma de destacar as ofertas.

“O Saldão de Natal é uma grande oportunidade para os lojistas, que devem aproveitar a semana de troca de mercadorias para incrementar suas vendas no ano de 2016 e, por outro lado, o consumidor terá a oportunidade de adquirir produtos com preços atrativos”, afirma a gerente geral do Atrium Shopping, Vanessa Nery.

Novas inaugurações de lojas

O Atrium Shopping amplia o seu mix de lojas com a chegada de novas marcas em diversos segmentos. Entre elas, se destacam a grife de moda masculina Sketch; moda esportiva Digol Sports; King Colchões, com sofás e colchões; Giraffase Natural Mix, ambas no segmento de alimentação, além da Barbearia Will Melo. E o Shopping prepara-se para receber em breve a Academia Inova; a marca Kings Sneakers, de moda jovem; e a 1 A 99, rede com milhares de itens de utilidades domésticas, cujos preços variam de R$ 1,00 a R$ 99,00.