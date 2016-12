Rock Story: Gui acusa Léo de roubo

Gui (Vladimir Brichta) viu imagens do roubo à gravadora e tem certeza de um endereço: a casa de Léo Régis (Rafael Vitti). O roqueiro chega no local e vai logo direto no assunto: “Vim te mostrar uma foto. É do ladrão que entrou na gravadora. Eu ampliei a imagem de uma das câmeras de segurança. Tá reconhecendo?”, questiona.

Gordo (Herson Capri) quer saber o envolvimento do cantor no incidente também: “Eu preferia que você me respondesse direto, Léo. Você teve algum envolvimento nisso?”, pergunta o empresário. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (26/12).