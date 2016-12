Selena Gomez e Jennifer Lawrence visitam hospitais infantis no Natal

No último sábado (24/12), enquanto muitos preparavam o look da noite de Natal, Selena Gomez e Jennifer Lawrence foram à hospitais infantis visitar crianças.

Selena visitou aproximadamente 14 crianças no Cook Children’s Medical Center, no Texas. “Ela foi muito doce e incrível com as crianças. Algumas até choraram, foi emocionante”, relatou uma fonte ao E!News.

Enquanto isso, Jennifer Lawrence passou um tempo no hospital Norton Children’s em Luisville, onde também visitou alguns pacientes. De acordo com jornais locais, Jennifer visita hospitais no Natal desde 2013 e também faz doações em dinheiro.