A Lei do Amor: Fininho tenta matar Fausto

Fininho (Hugo Resende) conseguiu entrar na festa de Ana Luiza (Bianca Muller) com ajuda de Gustavo (Daniel Rocha). O capanga se passa por um dos gogo boys contratados e vai até o escritório de Fausto e ameaça: “E aí, velho? Pronto pra fazer a passagem? (…) Tá lembrado de mim? Fui eu que atirei no senhor e na sua amante! Não foi pessoal, tá? Alguém paga, eu só executo!”, diz e prepara uma seringa com substancia mortal.

Helô (Claudia Abreu) vê a troca de olhares entre Mág (Vera Holtz) e ox, então vai até o cômodo e encontra o bandido. A galerista avança e grita por socorro. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (26/12).