Malhação: Toninho ameaça desmascarar Bárbara na frente de Ricardo

Toninho (Bruno Gissoni) foi contratado por Bárbara (Barbara França) para infernizar a vida de Joana (Aline Dias). A loira descobre que o rapaz guarda um segredo da cearense e quer a todo custo saber qual é, por isso ameaça o malandro para saber da novidade. Mas o cearense se irrita com a chantagem e diz: “O que eu sei de você pode te jogar em lugar até mais sujo. E se você insistir… é mais fácil eu falar do que eu sei sobre você pro teu pai do que falar pra ele do que eu sei sobre a Joana”.

Nessa hora Ricardo (Marcos Pasquim) chega e Toninho aborda o homem: “Ô, Ricardo, foi bom você ter chegado. Estou mesmo querendo ter uma conversa com você. Uma conversa de homem pra homem”. A vilã fica desesperada e tenta despachar o homem, mas o ex-jogador de vôlei quer saber o que o cearense tem a falar e o rapaz provoca: “Tudo bem, eu só queria evitar um constrangimento da sua filha, mas, se ela quer assim, eu vou falar na frente dela mesmo. É um assunto chato… de dar vergonha mesmo…”. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (26/12).