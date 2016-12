Bolsa dá continuidade à recuperação e sobe com setor bancário

O mercado acionário brasileiro abriu a sessão de segunda-feira, 26, com impulso de alta, em meio a um pregão especialmente fraco em liquidez. A previsão para o volume financeiro da bolsa hoje não supera R$ 1,5 bilhão e os agentes avaliam que, apesar da valorização, esse sinal positivo pode até não se sustentar ao longo do dia.

Por enquanto, os ganhos são sustentados principalmente pelos papeis de bancos. A ação ON do Bradesco sobe 1,32% e a do Banco do Brasil 1,38%, enquanto Itaú PN tem alta de 0,65%. Às 10h30, o Ibovespa subia 0,59%, aos 58.281,19 pontos e o contrato futuro do Ibovespa com vencimento em fevereiro subia 0,27%, aos 59.300 pontos.

Segundo Ariovaldo dos Santos, gerente da mesa de renda variável da Hencorp Commcor, a tendência para o dia são operações estruturadas com papeis no mercado à vista e no mercado futuro.

“O mercado está calmo e o setor bancário passa por recuperação”, diz citando as perdas acumuladas no mês.