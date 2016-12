Somália adia eleição presidencial pela quarta vez, em meio a denúncias de fraude

A Somália decidiu adiar uma eleição presidencial pela quarta vez, em meio a alegações de fraude e intimidação, afirmou uma autoridade eleitoral nesta segunda-feira. A disputa estava marcada para a quarta-feira, mas agora poderia ocorrer em 24 de janeiro.

Lideranças nacionais ainda discutem a melhor data. As fontes pediram anonimato, por não estarem autorizadas a conceder entrevistas. Um país no Chifre da África, a Somália sofre com rivalidades entre clãs e também com a ameaça de extremistas islâmicos do grupo Al-Shabab, contrário a uma democracia no estilo ocidental.

Na quarta-feira, devem tomar posse no país os membros do Parlamento, eleitos de maneira indireta por cerca de 14 mil delegados selecionados por seus clãs. Os membros do Parlamento elegem indiretamente o presidente do país. Uma autoridade eleitoral disse que o novo Parlamento deve eleger o presidente da Casa em 4 de janeiro.

Lideranças da oposição mostram-se preocupados com o atraso de meses no processo. Segundo eles, a disputa é manchada por fraudes em favor dos nomes escolhidos pela atual administração. Candidato à presidência, Jabril Abdulle diz que o atraso cria mais instabilidade e criticou a falta de monitoramento do processo eleitoral.

A Somália ainda tenta se reconstruir, após estabelecer recentemente seu primeiro governo central de fato desde 1991. Fonte: Associated Press.