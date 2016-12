Marília Mendonça é surpreendida em pedido em casamento

A cantora Marília Mendonça teve muito mais do que um presente do Papai Noel. O empresário Yugnir Ângelo, namorado da sertaneja, planejou um pedido de casamento com noivado surpresa. Marília compartilhou uma foto do bolo com as iniciais do casal e as alianças.

Na publicação, a cantora escreveu: “Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidão, mas a maior de todas foi essa!!!!!! Eu estou sem palavras até agora, e só sei dizer SIMMMMMM, SIMMMMMM MEU NOIVO! Eu te amo! Obrigada pela surpresa, não de hoje, mas pela surpresa de ter aparecido na minha vida! ❤️ #noivadosurpresa #feliznatal”.