Mateus Verdelho pede Shantal em casamento

O modelo e DJ Matheus Verdelho aproveitou a noite em família para pedir a namorada Shantal Abreu em casamento. Após o “sim” e a comemoração da família, a modelo publicou o momento no Instagram.

Mateus e Shantal estão juntos desde o começo deste ano.

— Eu nunca sonhei em casar de véu e grinalda, e sempre deixei isso claro pro Mateus e acho que por isso nos acabamos decidindo que casaríamos (legalmente) ano que vem, só que não houve um pedido. Na verdade, também não houve um pedido, pois algo muito estranho aconteceu conosco, nós sempre tivemos certeza de que queríamos formar uma família… Porém eu sempre amei os pedidos de casamento, quando sabia que alguém ia casar, nunca perguntava data, roupa ou local, sempre queria saber do pedido… Mateus romântico do jeito que é e sempre preocupado com o valor da família, me preparou uma surpresa e ontem na presença da nossa família, após a oração de Natal, me pediu em casamento com tudo que eu tinha direito, até de joelhos ele ficou. Obrigada meu fofinho por me escolher, por ser tão incrível ao ponto de mudar minha visão sobre o Natal e me fazer gostar dele de novo, obrigada por tentar me surpreender e emocionar sempre. Espero que a gente consiga mostrar a todos que o amor existe sim e ele pode ser eterno, pois nenhum relacionamento é fácil, mas por você vale a pena passar por cima de todas as dificuldades, egoísmo, orgulho e inseguranças… Enfim, falar é fácil né, então bora viver essa nossa vidona juntos e fortes sempre.