Wesley Safadão foi surpreendido pela generosidade do Papai Noel. A esposa, Thyane Dantas, o presenteou com um carro 0 km, que já foi exibido no Instagram da mulher.

A loira fez uma surpresa para o amado e o presentou com um carrão avaliado em cerca de R$ 100 mil. Na garagem de casa, Thyane enfeitou o automóvel com balões em formato de coração e um laço vermelho gigante.