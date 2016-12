No dia 23 de dezembro, a Prefeitura de Mauá entregou à população o Parque da Juventude. Localizado ao lado do Paço Municipal, na região central, ocupa área de 24.742 m². O equipamento municipal abriga pista de skate adulto e infantil, palco para apresentações culturais, quadra poliesportiva, playground, academia ao ar livre, pistas de bicicross e caminhada, além de lanchonete, sanitários, área administrativa e estacionamento.

O local foi planejado para atender a demanda crescente por atividades recreativas para crianças, jovens, adultos e pessoas na terceira idade. Para a criação do espaço, foram investidos R$ 1,8 milhão, recurso proveniente da contrapartida paga pelo Dersa – Desenvolvimento Rodoviário S/A em virtude das obras do trecho sul do Rodoanel.

“O Parque está inserido no nosso plano de governo para a juventude, mas tem estrutura adequada para receber e integrar pessoas de todas as idades. Não foi tarefa fácil entregá-lo à população, mas é recompensador porque será muito bem aproveitado pelos moradores e até por pessoas de cidades vizinhas. Locais para lazer, manifestações culturais e práticas esportivas são essenciais para evitar o envolvimento de crianças e jovens no mundo do crime e das drogas, bem como proporcionar qualidade de vida aos munícipes”, ressalta Donisete Braga.

Para o presidente da União de Skatistas de Mauá, Jorge Monteiro, o Jhoba, o Parque certamente vai tirar muitos jovens de situações de risco. “Muita gente vai sair das ruas e aproveitar o espaço. Nós do skate batalhamos muito por pistas melhores e agora temos a estrutura ideal para praticar o esporte”, comemora.