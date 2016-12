Em reedição da final da NBA, Cavaliers vira no fim e derrota Warriors

Com um final de jogo emocionante, o Cleveland Cavaliers voltou a vencer o Golden State Warriors, como fizera nas últimas partidas da decisão do campeonato passado, e ganhou moral na atual temporada. Jogando em casa, o time de LeBron James buscou a virada, pelo placar de 109 a 108, anotando a última cesta quando faltavam apenas três segundos para o final, neste domingo de Natal.

Um dos destaques da partida, Kyrie Irving marcou a cesta decisiva, garantindo aos atuais campeões da NBA a 23ª vitória na temporada – tem seis derrotas. O time segue liderando com folga a Conferência Leste. Já o Warriors sofreu o quinto revés e, com 27 triunfos, lidera a Conferência Oeste e continua com a melhor campanha do campeonato até agora.

O protagonista do grande confronto deste domingo foi Kevin Durant, que carregou o Warriors nas costas, diante da apatia de Stephen Curry. Durant, contudo, acabou sendo ofuscado pelo forte desempenho de Irving no último quarto e por LeBron James, constante ao longo de toda a partida.

Durant acabou o jogo como o cestinha, responsável por 36 pontos e 15 rebotes. MVP das últimas duas temporadas, Curry anotou apenas 15 pontos e três rebotes. Klay Thompson, por sua vez, registrou 24 pontos. Anderson Varejão estava no ginásio, mas não apareceu na lista de relacionados.

Do outro lado, porém, a regularidade fez a diferença para o Cavaliers. Assim como Durant, LeBron conseguiu um “double-double”, de 31 pontos e 13 rebotes. Contribuiu ainda com 4 assistências. Irving também somou dois dígitos em dois fundamentos, com 25 pontos e 10 assistências. Kevin Love anotou 20 pontos e deu três assistências.

Mesmo jogando na casa do Cavaliers, o Warriors começou na frente, mas não conseguiu abrir ampla vantagem. O time anfitrião foi para o intervalo com apenas três pontos de desvantagem. Mas, no terceiro quarto, os visitantes abriram mais quatro pontos de frente.

A situação foi se complicando para o Cavaliers, que viram o Warriors abrir até 13 pontos de vantagem (95 a 82). Mas tudo mudou em cerca de cinco minutos. LeBron, antes descansando no banco, voltou para o jogo e o time da casa iniciou forte reação. E logo o duelo ganhou em emoção, com uma série de jogadas incríveis dos dois lados da quadra.

O grande confronto acabou sendo decidido nos segundos finais, com performance decisiva de Kyrie Irving. Durant ainda tentou dar o troco na sequência, mas sofreu uma queda e, desequilibrado, tentou acertar a cesta, mandando longe.

Mais cedo, num jogo de altos e baixos do início ao fim, o Boston Celtics acordou nos instantes finais da partida e faturou a vitória sobre o New York Knicks por 119 a 114, no Madison Square Garden, em Nova York. As bolas de três foram o principal recurso dos visitantes para buscarem a vitória no início da rodada de Natal da NBA.

Acompanhe os demais jogos deste domingo:

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers