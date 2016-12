Estradas de SP têm trânsito tranquilo neste domingo de Natal

O fluxo de veículos pelas rodovias de São Paulo não registra problemas na tarde deste domingo de Natal. A expectativa é de que o tráfego fique carregado até as 20 horas, com o retorno de motoristas para a capital. Mas até o momento não são observados pontos de parada. Há apenas um alerta para quem utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes, pois há neblina no trecho de serra das estradas que dão acesso ao litoral.

As concessionárias não reportam trânsito nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Raposo Tavares e Castello Branco, que ligam a capital ao interior. Motoristas que trafegam pela Via Dutra, ligação com o Rio de Janeiro, também não encontram problemas. O mesmo ocorre na Régis Bittencourt, ligação com o Paraná, e na Fernão Dias, que leva a Minas Gerais.