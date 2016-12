Ataques deixam pelo menos 11 mortos no Iraque

Pelo menos 11 civis morreram e outros 34 ficaram feridos em ataques em Bagdá e próximos à capital do Iraque neste domingo, afirmaram autoridades do país. Fontes do setor de saúde confirmaram o número de vítimas.

A polícia disse que os ataques mais violentos deste domingo ocorreram no distrito de Nahrawan, a sudeste da capital, e em Suwaib, a sudoeste. Três civis foram mortos em cada um desses ataques. No total, 15 civis ficaram feridos nesses ataques.

Nenhum grupo reivindicou a autoria dos ataques até agora. O Iraque vive com episódios quase diários de violência, inclusive em Bagdá. Os ataques têm sido em geral reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. Fonte: Associated Press.