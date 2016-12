Valores assustam e negociação de Ricardo Goulart com o São Paulo esfria

As negociações entre o São Paulo e o meia Ricardo Goulart parecem ter esfriado. Para ter o jogador no elenco, a equipe tricolor e qualquer outro clube teria que desembolsar aos chineses 30 milhões de euros, cerca de R$ 102 milhões, segundo a cotação atual, quantia que assustou os dirigentes brasileiros.

Goulart, que foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro antes de acertar sua mudança para o futebol chinês, tem contrato com o Guangzhou Evergrande. O valor para transferir o jogador está fora da realidade do clube paulista, o que dificulta a volta do atleta para o Brasil.

O meia deseja sair da China de olho na seleção brasileira, com planos de cavar um espaço no time de Tite para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Ele faz parte dos pedidos do técnico Rogério Ceni para 2017 e chegaria para ajeitar o meio-campo ao lado do peruano Cueva. Mas, com valores altos, Goulart deve continuar na equipe de Felipão, que espera contar com o jogador na próxima temporada.