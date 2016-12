O Palmeiras ganhou um concorrente por Felipe Melo (foto). Atendendo um pedido do técnico italiano Cesare Prandelli, que trabalhou com o volante na Fiorentina, na Itália, entre 2008 e 2009, o Valencia, da Espanha, demonstrou interesse na contratação do brasileiro, que dificilmente vai permanecer na Internazionale a partir de janeiro.

Fora dos planos do técnico Stefano Pioli e com apenas uma partida como titular nesta temporada, Felipe Melo deve ser liberado pela diretoria da Internazionale no começo do ano que vem, quando abre a janela de transferências internacionais. Atento ao mercado, o Palmeiras já entrou em contato com representantes do jogador, que teve seu nome especulado também por São Paulo e Flamengo, e deixou as conversas bem adiantadas.

A expectativa da diretoria alviverde é anunciar a sua contratação no início de 2017 e nem mesmo o interesse do Valencia parece preocupar o Palmeiras, apesar de que foi sob o comando de Cesare Prandelli que Felipe Melo viveu um de seus melhores momentos da carreira, sendo convocado para defender a seleção brasileira – na época comandada pelo técnico Dunga.

Com a pausa no futebol italiano para as festas de fim de ano, Felipe Melo está com a família no Rio de Janeiro. Neste sábado, véspera de Natal, o volante não deixou de ir para a academia manter a forma física.

Conhecido por seu temperamento forte, tanto que recebeu o apelido de “Pit bull”, Felipe Melo tem 33 anos e está na Europa desde 2004. Revelado pelo Flamengo, passou por Cruzeiro e Grêmio antes de acertar com o Mallorca, da Espanha. Fora do país, atuou por Racing Santander (Espanha), Almería (Espanha), Fiorentina, Juventus (Itália), Galatasaray (Turquia) e Internazionale. No clube turco ficou por quatro temporadas e se tornou ídolo da torcida.